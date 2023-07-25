Власник "Укрінкому" відповів Табалову щодо боргів "Укрінбанку"

Голова наглядової ради Публічного акціонерного товариства Українська інноваційна компанія (ПАТ "Укрінком") Володимир Клименко прокоментував заяву Генерального директора молочної компанії "Волошкове поле" Андрія Табалова про судову тяганину навколо колишнього "Укрінбанку".

Зокрема, Клименко відповів на кілька тез із заяви Табалова. З приводу того, що Табалов "не вважає ПАТ "Укрінком" правонаступниками банку, і готовий продовжувати виплачувати кредит лише перед законним власником "Укрінбанку" (сьогодні це Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО)) — тобто на користь держави", Клименко сказав:

"Це цікаве трактування українського законодавства. Пікантності надає та обставина, що в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій немає відомостей про таку юридичну особу як ПАТ "УКРІНБАНК".

Навіть Фонд гарантування вкладів змирився з існуванням ПАТ "УКРІНКОМ" та користується цим найменування у своїх сумнівних законах нормативних актах, що стосуються діяльності банку.

До того ж ПАТ "УКРІНКОМ" має той самий код ЄДРПОУ, як і УКРІНБАНК. У правовій площині саме код ЄДРПОУ є головним ідентифікатором юридичної особи. Не за буквеною назвою, яку можна змінити відповідно до міркувань позиціонування компанії на ринку.

Ми змінили назву після позбавлення банківської ліцензії. Неправильно мати у назві слово "банк", якщо ми таким не є. У термінології має бути порядок, як і в обслуговуванні свого боргу. До 2017 року питання про правонаступність не порушувалося. Тому що в легальному полі все зроблено коректно і за буквою закону. Після 2017 року про правонаступність заговорили, оскільки взяли її за важіль тиску на акціонерів банку. Але який може бути тиск, якщо ми працюємо згідно з українським законодавством?

Якщо пан Табалов вважає, що законним власником "Укрінбанку" є Фонд гарантування вкладів фізосіб, то нехай виплатить повну вартість своєї заборгованості йому. Не 30%, а повну.

Також він може її виплатити на наш кореспондентський рахунок у НБУ, до якого ми не маємо доступу.

Головне – бажання виплатити свій борг.

Сума боргу становить понад 230 мільйонів гривень. Він не обслуговується понад 8 років".

Раніше Клименко у коментарі для "Бізнес Телеграфу" стверджував, що нібито говорив із Табаловим про погашення заборгованостей. Начебто Табалов стверджував, що домовився з ФГВФО погасити не більше 30% свого кредиту. Директор молочної компанії "Волошкове поле" назвав ці слова вигадкою Клименка і заявив про плани позиватися до захисту своєї честі та ділової репутації.

Клименко у відповідь заявляє, що має докази згаданої розмови та досконало пам’ятає її час та місце.

"З етичної точки зору заява пана Табалова не викликає у мене когнітивного дисонансу. Протягом моєї кар’єри банкіра я зустрічав чимало людей, за словами яких нічого немає. Спочатку вони просять кредит за найнижчою ставкою, а потім вигадують найекстравагантніші причини його не платити.

Нагадаю вам, що "Укрінбанк" — перший комерційний банк в Україні, заснований 1989 року.

Постановою від 24.02.2021 року у справі № 826/5325/16 Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду відмовив у задоволенні заяви Національного банку України про перегляд ухвали Вищого адміністративного суду України від 23.11.2016 року по 23.11.2016 року.

Таким чином Верховним судом остаточно було вирішено, що ліквідацію ПАТ "УКРІНБАНК" було розпочато НБУ та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб незаконно. Зазначена ухвала Верховного суду є остаточною і оскарженню не підлягає.

Мета вашої медіа діяльності, пане Табалов, і надалі не сплачуватиме свої борги. Суму та варіанти оплати я написав вище", — відповів Клименко.