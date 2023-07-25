Владелец "Укринкома" ответил Табалову по поводу долгов "Укринбанка"

Председатель наблюдательного совета Публичного акционерного общества Украинская инновационная компания (ПАО "Укринком") Владимир Клименко прокомментировал заявление Генерального директора молочной компании "Волошкове поле" Андрея Табалова о судебной тяжбе вокруг бывшего "Укринбанка".

В частности, Клименко ответил на несколько тезисов из заявления Табалова. по поводу того, что Табалов "не считает ПАО "Укринком" правопреемниками банка, и готов продолжать выплачивать кредит только перед законным владельцем "Укринбанка" (сегодня это Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ)) — то есть в интересах государства", Клименко сказал:

"Это интересная трактовка украинского законодательства. Пикантности придает то обстоятельство, что в едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций отсутствуют сведения о таком юридическом лице как ПАО "УКРИНБАНК".

Даже Фонд гарантирования вкладов смирился с существованием ПАО "УКРИНКОМ" и пользуется этим наименование в своих сомнительной законности нормативных актах, касающихся деятельности банка.

К тому же ПАО "УКРИНКОМ" имеет тот же код ЕДРПОУ как и УКРИНБАНК. В правовой плоскости именно код ЕДРПОУ является главным идентификатором юридического лица. Не по буквенному названию, которое можно изменить согласно соображений позиционирования компании на рынке.

Мы сменили название после лишения нас банковской лицензии. Неправильно иметь в названии слово "банк", если мы таковым не являемся. В терминологии должен быть порядок, так же как в обслуживании своего долга. До 2017 года вопрос о правопреемственности не поднимался. Потому что в легальном поле все сделано корректно и по букве закона. После 2017 года о правопреемственности заговорили, так как приняли ее за рычаг давления на акционеров банка. Но какое может быть давление, если мы работаем согласно украинскому законодательству?

Если господин Табалов считает, что законным владельцем "Укринбанка" является Фонд гарантирования вкладов физлиц, то пускай выплатит полную стоимость своей задолженности ему. Не 30%, а полную.

Так же он может ее выплатить на наш корреспондентский счет в НБУ, к которому мы не имеем доступа.

Главное — желание выплатить свой долг.

Сумма долга составляет более 230 миллионов гривен. Он не обслуживается более 8 лет".

Ранее Клименко в комментарии для "Бизнес Телеграфа" утверждал, что якобы говорил с Табаловым о погашении задолженностей. Якобы Табалов утверждал, что договорился с ФГВФЛ погасить не больше 30% своего кредита. Директор молочной компании "Волошкове поле" назвал эти слова выдумкой Клименко и заявил о планах судиться о защите своей чести и деловой репутации".

Клименко в ответ заявляет, что имеет доказательства упомянутого разговора и досконально помнит его время и место.

"С этической точки зрения заявление господина Табалова не вызывает у меня когнитивного диссонанса. На протяжении моей карьеры банкира я встречал немало людей, за словами которых ничего нет. Сначала они просят кредит по самой низкой ставке, а потом выдумывают самые экстравагантные причины его не платить.

Напомню вам, что "Укринбанк" — первый коммерческий банк в Украине, основанный в 1989 году.

Постановлением от 24.02.2021 года по делу № 826/5325/16 Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда отказал в удовлетворении заявления Национального банка Украины о пересмотре постановления Высшего административного суда Украины от 23.11.2016 года по делу № 826/5325/16.

Таким образом Верховным судом окончательно было решено, что ликвидация ПАО "УКРИНБАНК" была начата НБУ и Фондом гарантирования вкладов физических лиц незаконно. Указанное постановление Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Цель вашей медиа деятельности, господин Табалов, и дальше не платить свои долги. Сумму и варианты оплаты я написал выше", — ответил Клименко.