"Увійдуть до підручників": Маляр назвала два військові дива при контрнаступі ЗСУ
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Українські військові наступають в умовах, коли у ворога більше і зброї, і людей, тоді як наступ вважається можливим, коли ситуація складається навпаки
У ході контрнаступу ЗСУ українські захисники вчинили відразу два військові дива, які неодмінно у майбутньому увійдуть до підручників.
Про це сказала заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі "Сніданку з 1+1".
Зокрема, за її словами, воїни проводять наступ за умови, що у противника більше техніки та людей. При цьому нашим бійцям вдається просуватися, попри цей важливий фактор.
"І питання потрібно ставити передусім не про кількість пройдених кілометрів, а взагалі про факт — рухаємося вперед чи ні. Те, що ми рухаємося в умовах переваги ворога — ознака високої майстерності та мужності наших захисників", — зазначила Маляр.
Вона також додала, що українська сторона має значно менше втрат на фронті, порівняно з окупантами.
"На Бахмутському у нас гине у 8 разів менше, ніж у ворога. На Бердянському та Маріупольському у 5,3 раза менше. Це при тому, що зазвичай більше втрачає наступна сторона", — підсумувала заступник міністра.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що глава Держдепу США Ентоні Блінкен дав прогноз щодо того, скільки ще триватиме контрнаступ ЗСУ.