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"Увійдуть до підручників": Маляр назвала два військові дива при контрнаступі ЗСУ

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Ганна Маляр розповіла про неймовірні події на фронті Новина оновлена 25 липня 2023, 16:36
Ганна Маляр розповіла про неймовірні події на фронті. Фото Колаж

Українські військові наступають в умовах, коли у ворога більше і зброї, і людей, тоді як наступ вважається можливим, коли ситуація складається навпаки

У ході контрнаступу ЗСУ українські захисники вчинили відразу два військові дива, які неодмінно у майбутньому увійдуть до підручників.

Про це сказала заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі "Сніданку з 1+1".

Зокрема, за її словами, воїни проводять наступ за умови, що у противника більше техніки та людей. При цьому нашим бійцям вдається просуватися, попри цей важливий фактор.

"І питання потрібно ставити передусім не про кількість пройдених кілометрів, а взагалі про факт — рухаємося вперед чи ні. Те, що ми рухаємося в умовах переваги ворога — ознака високої майстерності та мужності наших захисників", — зазначила Маляр.

Вона також додала, що українська сторона має значно менше втрат на фронті, порівняно з окупантами.

"На Бахмутському у нас гине у 8 разів менше, ніж у ворога. На Бердянському та Маріупольському у 5,3 раза менше. Це при тому, що зазвичай більше втрачає наступна сторона", — підсумувала заступник міністра.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що глава Держдепу США Ентоні Блінкен дав прогноз щодо того, скільки ще триватиме контрнаступ ЗСУ.

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#Україна #Контрнаступ #Чудо #ЗСУ #Ганна Маляр