Tesla для операційної: волонтери купили дорогий апарат для порятунку українських дітей в "Охматдиті"

Система буде задіяна для термінових операцій у дитячій лікарні

Вже багато місяців українці протистоять збройній агресії росії, проте досі майже щодня демонструють маленькі дива згуртованості. Так, за кошти благодійного фонду купили розширювач ран від Thompson за 800 млн гривень для дитячої київської лікарні "Охматдит", — і для цього не довелося навіть оголошувати збір.

Про це розповіла засновниця дитячого благодійного фонду "Good DoNations" Тетяна Сохар.

За її словами, розширювач ран Thompson коштує 800 тисяч гривень у базовій комплектації та хірурги називають його "Tesla для операційної", оскільки ця система може:

круто скоротити час оперативного втручання;

підвищити ефективність хірурга, знизити фізнавантаження на нього;

знизити тиск на тканини пацієнта;

покращити доступ до операційного поля.

Більше половини суми вдалося зібрати завдяки меценатам, зокрема, бізнесмену Борису Ложкіну та компанії "Мандарин Плаза". Крім того, 23 червня у Національній опері була прем’єра балету "5 танго" з Кристиною Шишпор, під час якої в холі продавали картини сучасної художниці Соні Морозюк, — частина коштів від їх продажу теж була передана благодійному фонду.

"Але ж це тільки одна позиція з офіційного листа-запиту, який нам відправила лікарня. Ми будемо і надалі працювати над збором коштів та робити все можливе для підтримки відділення ургентної хірургії. Ми всі віримо в удачу, але декого з нас та наших дітей спіткають прикрі несподіванки. Краще сьогодні задонатити копієчку, ніж завтра за всі гроші світу намагатися розв'язувати назрілу проблему! Далі будемо анонсувати нові цікаві події та заходи, слідкуйте за новинами). А також збираємося оголосити збір коштів для задоволення наступних запитів медиків. Кожна гривня важлива!!! Будь-яка ваша підтримка, а також — лайк, репост, розповідь про нас друзям та знайомим… чи ідея, як зібрати необхідні кошти, все це важливо для нас", – наголосила Тетяна Сохар.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про інший важливий збір, — 14-річний Матвій потребує грошей на життєво важливу операцію, яка позбавить його від мук, дозволить сидіти і рухатися.