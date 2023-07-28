Tesla для операционной: волонтеры купили дорогостоящий аппарат для спасения украинских детей в "Охматдете"

Система будет задействована для срочных операций в детской больнице

Уже очень много месяцев украинцы противостоят вооруженной агрессии россии, однако до сих пор почти что каждый день демонстрируют маленькие чудеса сплоченности. Так, за средства благотворительного фонда купили расширитель ран от Thompson за 800 млн гривен для детской киевской больницы "Охматдет", — и для этого не пришлось даже объявлять сбор.

Об этом рассказала основательница детского благотворительного фонда "Good DoNations" Татьяна Сохар.

По ее словам, расширитель ран Thompson стоит 800 тысяч гривен в базовой комплектации и хирурги называют его "Tesla для операционной", поскольку эта система может:

круто сократить время оперативного вмешательства;

повысить эффективность хирурга, снизить физнагрузку на него;

снизить давление на ткани пациента;

улучшить доступ до операционного поля.

Более половины суммы удалось собрать благодаря меценатам, в частности, бизнесмену Борису Ложкину и компании "Мандарин Плаза". Кроме того, 23 июня в Национальной опере была премьера балета "5 танго" с Кристиной Шишпор, во время которой в холле продавали картины современной художницы Сони Морозюк, — часть средств от их продажи тоже была передана благотворительному фонду.

"Но это только одна позиция из официального письма-запроса, который нам отправила больница. Мы будем и дальше работать над сбором средств и делать все возможное для поддержки отделения ургентной хирургии. Мы все верим в удачу, но кое-кого из нас и наших детей ждут досадные неожиданности. Лучше сегодня задонатить копеечку, чем завтра за все деньги мира пытаться решать назревшую проблему! Далее будем анонсировать новые интересные события и мероприятия, следите за новостями). А также собираемся объявить сбор средств для удовлетворения запросов медиков. Каждая гривна важна! Любая ваша поддержка, а также – лайк, репост, рассказ о нас друзьям и знакомым… или идея, как собрать необходимые средства, все это важно для нас", — подчеркнула Татьяна Сохар.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про другой важный сбор, — 14-летний Матвей нуждается в деньгах на жизненно важную операцию, которая избавит его от мучений, позволит сидеть и двигаться.