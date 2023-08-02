В Україні запускають реєстр рейдерів: хто в нього потрапить

Провідні бізнес-асоціації виступили зі спільною заявою

В Україні з'явиться реєстр учасників рейдерських атак на бізнес. До нього вноситимуть працівників прокуратури, поліції, інших уповноважених державою осіб, які беруть участь у рейдерстві.

Про це повідомила Асоціація-підприємців ветеранів АТО у Facebook.

Ініціативна група маніфесту на захист 42 статті Конституції оголосила про запуск проєкту Реєстр рейдерів. Адмініструвати реєстр буде ГО "Маніфест 42" на чолі з Сергієм Позняком, головою Асоціації підприємців ветеранів АТО.

"До реєстру будуть вноситись імена працівників прокуратури, поліції, інших правоохоронних органів, судді, нотаріуси, реєстратори та інші уповноважені державою особи, які беруть участь у рейдерських атаках на бізнес", — йдеться у повідомленні.

Позняк зазначив, що до наглядової ради ГО "Маніфест 42" запрошені всі провідні бізнес-асоціації України.

"Реєстр рейдерів — лише один з трьох напрямків активної роботи нового проєкту. Інші два — підготовка законодавчих змін, які перекриють лазівки для рейдерів, а також створення комунікаційних платформ з антикорупційними та іншими органами влади для оперативного реагування на конкретні кейси рейдерських атак", — пояснив він.

За словами Позняка, зараз реєстр рейдерів наповнюється і буде виведений в онлайн вже за кілька тижнів.

"Мета реєстру — суспільний осуд координаторів та учасників рейдерських атак, перевертнів у погонах та мантіях, які в умовах війни займаються мародерством", — наголосив він.

У Асоціації підприємців ветеранів АТО нагадали, що 28 червня був опублікований маніфест українського бізнесу на захист 42 другої статті Конституції.

"У цьому документі бізнес вимагає зупинити хвилю рейдерства та інших форм тиску за участю правоохоронців, суддів, чорних нотаріусів, реєстраторів. Маніфест підписали власники 42 українські компанії, а згодом до них приєднались сотні підприємців та підприємств", — зазначили в Асоціації.

Нагадаємо, у цій статті Конституції йдеться, що держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. В ній також наголошується, що не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція.

29 червня, Президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками українського бізнесу і дав доручення заступнику голови ОП Ростиславу Шурмі створити комунікаційну платформу з бізнесом для реагування на проблему рейдерства та інших форм тиску на бізнес.