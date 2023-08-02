В Украине запускают реестр рейдеров: кто в него попадет

Ведущие бизнес-ассоциации выступили с совместным заявлением

У Украины появится реестр участников рейдерских атак на бизнес. В него будут вносить работников прокуратуры, полиции, других уполномоченных государством лиц, участвующих в рейдерстве.

Об этом сообщила Ассоциация-предпринимателей ветеранов АТО в Facebook.

Инициативная группа манифеста в защиту 42 статьи Конституции объявила о запуске проекта Реестр рейдеров. Администрировать реестр будет ОО "Манифест 42" во главе с Сергеем Позняком, главой Ассоциации предпринимателей ветеранов АТО.

"В реестр будут вноситься имена работников прокуратуры, полиции, других правоохранительных органов, судьи, нотариусы, регистраторы и другие уполномоченные государством лица, участвующие в рейдерских атаках на бизнес", — говорится в сообщении.

Позняк отметил, что в наблюдательный совет ОО "Манифест 42" приглашены все ведущие бизнес-ассоциации Украины.

"Реестр рейдеров — лишь одно из трех направлений активной работы нового проекта. Остальные два — подготовка законодательных изменений, которые перекроют лазейки для рейдеров, а также создание коммуникационных платформ с антикоррупционными и другими органами власти для оперативного реагирования на конкретные кейсы рейдерских атак", — пояснил он.

По словам Позняка, сейчас реестр рейдеров наполняется и будет выведен в онлайн уже через несколько недель.

"Цель реестра – общественное осуждение координаторов и участников рейдерских атак, оборотней в погонах и мантиях, которые в условиях войны занимаются мародерством", — подчеркнул он.

В Ассоциации предпринимателей ветеранов АТО напомнили, что 28 июня был опубликован манифест украинского бизнеса в защиту 42-й второй статьи Конституции.

"В этом документе бизнес требует остановить волну рейдерства и других форм давления с участием правоохранителей, судей, черных нотариусов, регистраторов. Манифест подписали владельцы 42 украинских компаний, а затем к ним присоединились сотни предпринимателей и предприятий", — отметили в Ассоциации.

Напомним, в этой статье Конституции говорится, что государство обеспечивает защиту конкуренции в предпринимательской деятельности. В ней также отмечается, что не допускаются злоупотребления монопольным положением на рынке, неправомерное ограничение конкуренции и недобросовестная конкуренция.

29 июня Президент Владимир Зеленский встретился с представителями украинского бизнеса и дал поручение заместителю председателя ОП Ростиславу Шурме создать коммуникационную платформу с бизнесом для реагирования на проблему рейдерства и других форм давления на бизнес.