Партнерство добрих змін: PIN-UP Foundation і TulSun Foundation допоможуть утеплити реабілітаційний центр для дітей на Київщині

Благодійний фонд PIN-UP Foundation у співпраці з партнером TulSun Foundation розпочинає проєкт термомодернізації Фастівського навчально-реабілітаційного центру, де навчається 172 дитини з інвалідністю.

Протягом багатьох років будівля центру потребувала утеплення фасаду — у холодну пору року температура у приміщенні значно знижується, що робить некомфортним перебування в ньому дітей, яким потрібна допомога спеціалістів. Сьогодні у центрі працюють дошкільне та реабілітаційне відділення для дітей віком від 2 до 18 років з розладами аутичного спектра та порушеннями опорно-рухового апарату.

Благодійний фонд PIN-UP Foundation відгукнувся на запит колег з TulSun Foundation, під опікою якого знаходяться діти центру в рамках проєкту "Діти & Можливості". PIN-UP Foundation профінансував зовнішнє утеплення фасаду всієї будівлі площею 800 кв.м. Термомодернізація соціального закладу дозволить забезпечити його вихованцям комфортні умови навчання та розвитку, особливо в зимовий період.

"Спільно з нашими партнерами ми прагнемо реалізувати проєкт, який покращить умови перебування та навчання дітей з інвалідністю у реабілітаційному центрі. Лише об'єднуючись разом, ми здатні створити великі зміни і надавати ще більшу підтримку тим, хто її потребує", — прокоментувала президентка PIN-UP Foundation Марина Ільїна.

За словами голови фонду TulSun Foundation Юлії Кваші, потреба в утепленні центру зараз дуже нагальна, адже під час війни діти потребують ще більше уваги та підтримки.

"Бойові дії на початку вторгнення проходили у 30 км від міста, що суттєво вплинуло на психіку дітей. Батьки деяких вихованців пішли на війну, решта зазнає стресу від постійних повітряних тривог. Тому саме зараз важливо створити умови для комфортної реабілітації наших дітей. Маємо надію, що вже цієї зими вони зможуть проходити реабілітацію безперервно і в комфортних умовах", — прокоментувала Юлія Кваша.

Реалізація проєкту вже розпочата. Всі будівельні роботи буде проводити незалежний підрядник. Утеплення фасаду відбуватиметься протягом кількох місяців. По завершенню робіт PIN-UP Foundation поділиться результатами термомодернізації навчально-реабілітаційного центра.

Благодійний фонд PIN-UP Foundation об’єднує волонтерів і професіоналів, неурядові організації та світову спільноту цінностями, направленими на розвиток України. Фонд системно допомагає тим, хто цього найбільше потребує. Програми PIN-UP Foundation покликані підтримувати соціально незахищені категорії населення, сприяти розвитку освіти, спорту, охорони здоров’я та допомозі у відновленні України.