В Україні масштабна повітряна тривога: що відомо зараз

У трьох областях країни є загроза застосування балістичного озброєння

Вдень у п’ятницю, 4 серпня, по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Це пов'язано з ракетною загрозою.

У Telegram-каналі Повітряних сил ЗС України повідомили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

"Полтавська, Дніпропетровська, Харківська області – загроза застосування балістичного озброєння", — йдеться у повідомленні.

Також у ВС зазначили, що було зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка.

Громадян просять пройти в безпечні місця та залишатися у них до закінчення повітряної тривоги.

Тим часом у профільних Телеграм-каналах зазначають, що якщо виліт МіГ-31К не бойовий, то повітряна тривога триватиме в українських містах ще протягом приблизно пів години.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 1 серпня російські окупанти завдали ударів по Херсону. Одна ракета потрапила до будівлі медустанови. Внаслідок події загинув ЛОР-лікар, який лише кілька днів працював на цій посаді в цій лікарні. Також поранення дістала медсестра.