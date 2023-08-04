В Украине масштабная воздушная тревога: что известно на данный момент

В трех областях страны есть угроза применения баллистического вооружения

Днем в пятницу, 4 августа, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Это связано с ракетной угрозой.

В Telegram-канале Воздушных сил ВС Украины сообщили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

"Полтавская, Днепропетровская, Харьковская области – угроза применения баллистического вооружения", — говорится в сообщении.

Также в ВС отметили, что был Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома Саваслейка.

Граждан просят пройти в безопасные места и оставаться в них до окончания воздушной тревоги.

Тем временем в профильных Телеграм-каналах отмечают, что если вылет МиГ-31К не боевой, в таком случае воздушная тревога будет длиться в украинских городах еще на протяжении примерно получаса.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 1 августа российские оккупанты нанесли удары по Херсону. Одна ракета попала в здание медучреждения. В результате происшествия погиб ЛОР-врач, который всего несколько дней работал на этой должности в данной больнице. Также ранения получила медсестра.