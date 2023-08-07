Атаки "Кинджалами" з Білорусі: у Повітряних силах пояснили "сенсаційну" новину

В атаці росіян не було нічого нового

Ракети "Кинджал", які прилетіли в Україну 5 серпня під час масштабної повітряної тривоги, запустили з території росії.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.

Військовий зазначив, що росіяни активно використовують повітряний простір Білорусі, проте "Кинджал", який напередодні зайшов у повітряний простір України за напрямом РБ, був запущений з території рф.

"Вона (ракета – Ред.) була запущена з літака МіГ-31К з району Тамбова. Як вона за маршрутом летить, ви ж розумієте, перехрестя держав росія, Білорусь, Україна, вона торкається повітряного простору Білорусі, жодних проблем для росіян у цьому немає ", — повідомив Ігнат.

У зв’язку з цим Ігнат заявив, що повідомлення ЗМІ про атаку з території Білорусі були некоректними.

"Якщо ракета летить і зачіпає повітряний простір Білорусі, відповідно з’являється там десь над Білоруссю і летить у напрямку Хмельницької області, відповідно черговий напише "Кинжал", що летить, з напрямку Білорусі". Ось і все, і не потрібно маніпулювати в заголовках, що летять ракети з Білорусі. Наші ЗМІ все це підхоплюють як належне, бо щось нове з’являється в новинах. Ні. Повітряний простір Білорусі росія активно використовує з початку повномасштабного вторгнення., — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що "Кинджалами" росіяни спробували атакувати Україну і 6 серпня. В обох випадках ймовірною метою противника був військовий аеродром у Старокостянтинові.