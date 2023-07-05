Китайський посланник не повірив, що ЗСУ збили "Кинджал": не захотів побачити докази та поїхав

Китай не вірить, що українці за допомогою Patriot збивають "незбивні" ракети

У ході свого візиту в Україну спеціальний представник уряду Китайської Народної Республіки Лі Хуей відмовився вірити, що комплекс Patriot зміг перехопити російський "Кинджал" і поїхав, не дочекавшись доказів від Києва.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков, пише Financial Times.

За його словами, на момент візиту представника Китаю до Києва Україна вже збила кілька "Кинджалів" комплексом Patriot, проте Лі Хуей не повірив, що перехоплення російських гіперзвукових ракет можливе.

"Я запропонував, якщо є сумніви, ми готові надати докази", — сказав Резніков.

Однак, за його словами, Лі залишив Київ, не ознайомившись із доказами.

Зазначимо, росія називала свій "Кинджал" "незбивною" ракетою — вона розроблялася таким чином, щоб її не могла помітити система ППО. Однак, як бачимо, ЗСУ зруйнували цей міф.

Як повідомляв "Телеграф", у середині червня за одну атаку сили ППО України збили одразу шість "Кинджалів".

Нагадаємо, що докладніше про те, чим відома хвалена російська ракета "Кинджал" ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа" під назвою "Незбивна" гіперзвукова ракета росії "Кинджал": чому про неї багато говорять і що вона може".