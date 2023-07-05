Китайский посланник не поверил, что ВСУ сбили "Кинжал": не захотел увидеть доказательства и уехал

Китай не верит, что украинцы с помощью Patriot сбивают "несбиваемые" ракеты рф

В ходе своего визита в Украину специальный представитель правительства Китайской Народной Республики Ли Хуэй отказался верить, что комплекс Patriot смог перехватить российский "Кинжал", и уехал, не дождавшись доказательств от Киева.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, пишет Financial Times.

По его словам, на момент визита представителя Китая в Киев, Украина уже сбила несколько "Кинжалов" комплексом Patriot, однако Ли Хуэй не поверил, что перехват российских гиперзвуковых ракет возможен.

"Я предложил, если есть сомнения, мы готовы предоставить доказательства", — сказал Резников.

Однако по его словам, Ли покинул Киев, не ознакомившись с доказательствами.

Отметим, россия называла свой "Кинжал" "несбиваемой" ракетой — она разрабатывалась таким образом, чтобы ее не могла заметить система ПВО. Однако как видим, ВСУ разрушили этот миф.

Как сообщал "Телеграф", в середине июня за одну атаку силы ПВО Украины сбили сразу шесть "Кинжалов".

Напомним, что подробнее о том, чем известна хваленая российская ракета "Кинжал" вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Несбиваемая" гиперзвуковая ракета рф "Кинжал": почему о ней много говорят и что она может".