Доля контрнаступу вирішиться там: військовий розповів, коли ЗСУ проб’ють другу лінію оборони росіян

Друга лінія оборони росіян буде не менш складною, ніж перша

За останні три тижні українського контрнаступу на фронті відбулося багато змін, хоч їх і не видно на карті.

Як розповів колишній командир штурмової роти батальйону "Айдар" Євген Дикий в інтерв’ю "Новинарні", днями офіційні особи озвучили цифру про те, що за перші два місяці було звільнено 241 квадратний кілометр і це багато людей наштовхнуло на невірні висновки.

"Відбулося практично повне знищення першої з трьох лінії оборони росіян. І це вже інша розмова... і фактично ми вийшли на другу лінію щонайменше у трьох районах — Старомайорське, Оріхове, Роботине", — повідомив він.

При цьому Дикий зазначив, що другу лінію можна вважати основною і вона дуже відрізняється від першої. Він зазначив, що на першій здебільшого були опорні пункти, але суцільні мінні поля на сотні кілометрів, чого не було навіть у Другій світовій війні.

На другій лінії мінних полів менше, але суцільними там є укріплення, які являють собою сотні кілометрів суцільних траншей з бетонованими дотами серед них.

"Це навіть не Друга світова, а класика Першої", — сказав Дикий і додав, що третя лінія більше потрібна для забезпечення перших двох.

Водночас він додав, що за ці два місяці ЗСУ вдалося знищити величезну кількість росіян. Дикий додав, що ЗСУ теж зазнають втрат, але навіть попри те, що вони в наступі, втрати в їхніх лавах у два-три рази менші, ніж втрати серед окупантів.

За його словами, доля контрнаступу вирішиться на другій лінії, проте її подолання може зайняти такий самий час, як і подолання першої — тобто щонайменше півтора місяця.

Як повідомлялося раніше, у ЗСУ раніше розповіли, що окупанти влаштували на захоплених територіях ешелоновану систему інженерних загороджень. Вона складається з кількох смуг протяжністю від 10 до 40 км.