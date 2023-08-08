У Донецьку пече, а у Львові - дощі: яку погоду підготувала "небесна" канцелярія для українців

Найнижча нічна температура буде в одному обласному центрі

За прогнозами синоптиків в Україні панує сонячна погода, але найближчими днями в більшість міст увірветься невелике зниження температури та дощі.

Як повідомляє Meteofor, максимально міцний вітер передбачається лише на півдні.

Погода у Львові на 8-9 серпня

На заході України два дні поспіль буде хмарна погода, іноді з проясненнями та опадами. У вівторок зночі почався дощ, який вранці має завершитись. У середу лише ніч та ранок будуть ясними, але ввечері ймовірні опади. Вдень повітря прогріється до 19…23 градусів тепла, а вночі охолоне до +9…13 °C. 8-9 серпня очікується сильний вітер, максимальна швидкість його сягне 10 м/с.

Погода у Львові на 8-9 серпня

Погода у Києві на 8-9 серпня

У столиці синоптики прогнозують спочатку хмарну погоду, а потім — сонячну. У вівторок лише ранок буде ясним, а у середу — сонце всю добу грітиме регіон. Температура повітря вдень сягатиме 22…23 градусів тепла, а вночі опуститься до стабільних +14 °C. Помірний вітер прогнозується у 8-9 серпня, максимальна швидкість якого сягне 6 м/с.

Погода у Києві на 8-9 серпня

Погода у Харкові на 8-9 серпня

Слобожанщину не оминуть дощі, але синоптики обіцяють, що сонячна погода буде переважати. Опади слід чекати лише у середу, які мають початися вночі та завершитись вранці. Удень температура у місті підніметься до 25…27 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +17 °C. У вівторок очікується помірний вітер, його швидкість сягне 6 м/с. Наступного дня збільшиться до свіжих 8 м/с.

Погода у Харкові на 8-9 серпня

Погода у Донецьку на 8-9 серпня

На сході України протягом двох днів буде ясне небо. Температура повітря вдень підніметься до +29…31 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +19…21 градусів. 8 серпня вітер дме слабкий, 5 м/с. 9 серпня збільшиться до свіжих 8-9 м/с.

Погода у Донецьку на 8-9 серпня

Погода у Дніпрі на 8-9 серпня

У Дніпрі буде переважно сонячна погода, однак іноді йтимуть дощі та хмари "плаватимуть" по небу. Невеликі опади слід чекати лише вночі середи. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +25…28 °C, а вночі падатимуть до 17…20 градусів тепла. Вітер протягом вівторка передбачається помірний, максимальна швидкість якого сягатиме 7 м/с, а 9 серпня — міцні 13 м/с.

Погода у Дніпрі на 8-9 серпня

Погода в Одесі на 8-9 серпня

Над Одещиною нависли хмарки, але іноді сонце визиратиме і грітиме регіон. У вівторок варто очікувати хмарну погоду та дощ, зокрема вдень та ввечері. Наступного дня небо буде ясним. Повітря вдень прогріється до 23…27 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +16…20 °C. 8 серпня дме сильний вітер, 11 м/с, а 9 серпня — помірний, швидкість якого становитиме 6 м/с.

Погода в Одесі на 8-9 серпня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз від Володимира Деркача щодо того, коли українцям чекати на перші морози.