Вищий ступінь цинізму: два зруйновані росією міста в Україні та Чечні стали "побратимами"

Символізм ситуації зашкалює

Окупаційна "влада" Маріуполя і мер столиці Чечні Грозного підписали угоду про те, що тепер вони "міста-побратими". Примітно, що обидва міста зруйнувала росія — Маріуполь у 2022 році, а Грозний — у 1995-му.

Відповідний "договір" підписали мер Грозного Хас-Магомед Кадиров та гауляйтер Маріуполя Олег Моргун, пишуть росЗМІ.

Зазначається, що у його рамках планують "установити та розвивати контакти між містами у сферах освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту". Крім того, очікується обмін делегаціями для "вивчення найкращих муніципальних практик".

Грозний

Маріуполь

У мережі звернули увагу на жорстокий символізм — два міста об’єднує лише одне — обидва вони зруйновані росією.

"Побратими"? Тому що обидва зруйновані вщент рашистами?", "Дикість", "Чи є межа їх цинізму?", "Символічно? Може, тому вони й типу стали ними?", — пишуть коментатори.

Як раніше розповідав "Телеграф", у Маріуполі місцева молодь поставила на місце зухвалого військового рф. Вони поставили йому питання, хто просив росію "звільняти" українські міста і про те, скільки дітей у Маріуполі було позбавлено життя через війну, розпочату росією. Однак відповіді на це в окупанта не знайшлося.