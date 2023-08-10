Рівненщину вночі атакували дронами: завдано серйозних руйнувань (відео)

На місці події працюють 45 рятувальників, 14 одиниць техніки

У ніч на 10 серпня Рівненська область зазнала масованої атаки безпілотниками.

Внаслідок нальоту ворожих дронів було зруйновано нафтобазу в Дубенському районі, повідомив голова місцевої обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

За його словами, на щастя обійшлося без жертв.

"На місці події працюють 45 рятувальників, 14 одиниць техніки. Залучений пожежний потяг. Працюють і відповідні слідчі комісії на чолі з керівниками силових структур області.

Хімічний та радіаційний фон у нормі. Евакуація населення не проводитиметься», — уточнив він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 10 серпня безпілотники атакували столицю росії москву. Влада заявила, що обидва дрони нібито були збиті, але в підмосковному Домодєдово спалахнула масштабна пожежа. Також була масована атака дронами на окупований Крим. Там також заявили, що нібито 11 дронів було збито, руйнувань та постраждалих теж немає. Водночас повідомлення про вибухи надходили від мешканців із різних куточків півострова.