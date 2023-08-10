Переговори можливі, але...: Кулеба назвав дві умови для розмови України з рф

Україні ніколи не повірить росії на слово

Незважаючи на пропозицію організації зустрічі Зеленського та путіна від президента ОАЕ Мухаммада бін Заїда, в Україні вважають, що главу нашої держави ніколи не вдасться побачити за одним столом із кремлівським диктатором.

Таку думку висловив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Corriere della Sera.

Насамперед міністр уточнив, що переговори росії та України можливі, але після виведення окупаційних військ і не з путіним. При цьому щодо першого він зазначив, що "це залежить від обставин".

"Ми не віримо росіянам на слово, ніхто в здоровому глузді не повірить. Перш ніж піти (на компроміс по переговорам, — ред.), ми хотіли б переконатися, що наміри росії серйозні, а не є прийомом, щоб потім повернутися і знову атакувати Україну", — сказав він.

Кулеба вважає, що бажаний результат для нашої країни може бути досягнутий "поєднанням війни та дипломатії".

"З першим справляються наші генерали, їхнє завдання підштовхнути росіян до відступу і зрозуміти, що говорити краще, ніж воювати. Я дбаю про дипломатію та діалог, коли це можливо", — зазначив міністр.

З приводу володимира путіна глава МЗС заявив, що він "не є партнером України для переговорів".

"Він скоїв дуже багато дуже серйозних злочинів. Існують інші дипломатичні способи опосередкованої боротьби. Але нам зрозуміло, що ми ніколи не зможемо побачити путіна та Зеленського за одним столом", — наголосив міністр.

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