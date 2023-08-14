Контрнаступ ЗСУ просувається, окупанти мають проблеми: свіжі карти боїв

Наші військові героїчно протистоять ворогові

ЗСУ просуваються у контрнаступі у Південних областях, тоді як ворог активізувався на Куп’янському напрямку.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Ситуація у Луганській та Харківській областях

Російські війська 13 серпня провели атаки Куп’янськ — Сватове і досягли успіху. Окупанти пишуть, що для прориву української оборони в районі Куп’янська їм потрібні підкріплення, якого російське командування не має.

Також окупанти вели наступальні операції в районі Іванівки (20 км на південний схід від Куп’янська).

Ситуація на Донбасі

Наступ ЗСУ в районі Бахмута триває, але поки що аналітики не бачать підтверджених поступів. Минулої доби ЗСУ атакували російські позиції на північ і захід від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Водночас окупанти пишуть, що російська 83-а повітряно-десантна бригада (ВДВ) у ході контратаки нібито змогла відбити частину південної Кліщіївки, але українські сили, як і раніше, утримують південно-західну частину селища.

Також ворог продовжує наступальні операції на лінії Авдіївка – Донецьк, але 13 серпня успіхів у них не було.

Ситуація на Півдні України

ЗСУ 13 серпня просувалися вздовж кордону Донецької та Запорізької областей. Зокрема, були успіхи на південь від Великої Новосілки.

Російські блогери писали, що українські сили атакували Урожайне (9 км на південь від Великої Новосілки) та змогли захопити російські позиції у північній частині селища.

Аналітики стверджують, що деякі війська рф залишили селище.

Водночас, 13 серпня російські сили спробували відновити втрачені позиції в районі кордону Донецької та Запорізької області.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Британії не вірять у швидке завершення війни.