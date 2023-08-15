Гвалтував рідну онучку: спецназ затримав педофіла на Київщині (відео)

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 15 років

У Київській області правоохоронці розкрили жахливий злочин — рідний дідусь ґвалтував свою 13-річну онуку.

Про це розповів начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов.

За версією слідства, 57-річний чоловік, користуючись можливістю усамітнення з дівчинкою, змушував дитину вступати з ним у статевий акт. Маючи вищезгадану інформацію, правоохоронці вирішили негайно навідатися додому до підозрюваного. І не помилилися. Під час штурму спецназу та подальших обшуків у будинку чоловіка виявили речові докази, що свідчать про причетність фігуранта до злочинів сексуального характеру. Також у будинку підозрюваного було знайдено щоденник потерпілої дівчинки, в якому вона описувала, жахи, що відбуваються з нею.

"Поліцейські затримали негідника і помістили в ізолятор тимчасового тримання. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", — йдеться у повідомленні.

Наразі чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Дніпропетровщині чоловік із ВІЛ зґвалтував дитину.