Насиловал родную внучку: спецназ задержал педофила на Киевщине (видео)

Мужчине грози лишение свободы на срок до 15 лет

В Киевcкой области правоохранители раскрыли ужасающее преступление — родной дедушка насиловал свою 13-летнюю внучку.

Об этом рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

По версии следствия, 57-летний мужчина, пользуясь возможностью уединения с девочкой, заставлял ребенка вступать с ним в половой акт. Имея вышеуказанную информацию, правоохранители решили незамедлительно наведаться домой к подозреваемому. И не прогадали. Во время штурма спецназа и последующих обысков в доме у мужчины были обнаружены вещественные доказательства, свидетельствующие о причастности фигуранта к преступлениям сексуального характера. Также в доме у подозреваемого был найден дневник потерпевшей девочки, в котором она описывала, происходящие с ней ужасы.

"Полицейские задержали негодяя и поместили в изолятор временного содержания. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Днепропетровщине мужчина с ВИЧ изнасиловал ребенка.