"Без них вони б не могли літати": Єрмак зробив важливу заяву про збиті російські Ка-52

Голова ОП наполягає, що потрібно зробити так, щоб росія більше не могла виробляти військову техніку

Ворожі гелікоптери Ка-52, які були збиті вранці на Бахмутському та Запорізькому напрямках воїнами ЗСУ, не могли б літати без іноземних компонентів. Окупанти активно використовують їх на фронті, щоб мати перевагу у повітрі.

Про це у своєму Telegram-каналі написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Наші фахівці давно досліджують Ка-52. Нам відомо, що цей гвинтокрил містить високотехнологічні компоненти Західних держав та країн Азії. Зокрема, чіпи, мікропроцесори, інтегральні схеми, приймачі, флеш-пам’ять, телекомунікаційні трансформатори, трансивери, лінійні стабілізатори, мікросхеми, без яких його робота була б неможливою, оскільки росія не здатна виготовляти такі технологічні продукти", — написав він.

За словами Єрмака, проводиться ретельне вивчення можливих шляхів, якими росія отримує ці компоненти попри введені жорсткі санкції. Також ведеться робота з урядом країн та компаніями-виробниками, щоб обмежити військово-промисловий комплекс росії.

"Група Макфола-Єрмака вже надавала цю інформацію нашим партнерам і була частково відображена у введених санкційних обмеженнях. Але санкцій потрібно більше, тому найближчим часом ми опублікуємо документ із додатковими пропозиціями", — наголосив голова ОП.

Також він підсумував тим, що знищення таких вертольотів нашими воїнами — це надзвичайний успіх. Однак набагато краще буде зробити так, щоб Росія не мала жодних шансів їх виробляти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що директор Незалежної антикорупційної комісії Олена Трегуб назвала країни, комплектуючі виробництва яких РФ використовує у своїй техніці, щоб продовжувати війну проти України.