Американські ЗМІ повідомляють про прогрес у контрнаступі

Українські бійці могли досягнути певних успіхів на півдні, та просунутися через ворожі укріплення на Запоріжжі, подолавши російські мінні поля на північ від Токмака.

Американські журналісти CBS News. стверджують, що українські війська в Запорізькій області дійшли до першої лінії оборони росіян. ЗМІ зазначило, що одна з цілей контрнаступу України — просунутися на південь через російські укріплення, щоб повернути Мелітополь — "ворота до Криму". Це місто є важливий транспортним вузлом для росіян, зазначає відділ новин.

Перед деокупацією Мелітополя українські військові мають звільнити місто Токмак, що є важливим бар'єром.

"Офіційний представник США повідомив CBS News…, що українські війська пройшли через російське мінне поле на північ від Токмака і нині вступають в бій з першою лінією російської оборони, яка утримує місто", — заявляє медіа.

Токмак на deepstatemap

Американські журналісти додають, що звільнення Токмака та просування до Мелітополя буде нелегким завдання для українських сил.

Раніше "Телеграф" пояснював, хто і чому розганяє "зраду" про контрнаступ на Заході і як це закінчити.