ЗСУ мають успіхи на півдні, а ворог тисне на Куп’янському напрямку: свіжі карти боїв

Росіяни просунулися на лінії Куп’янськ-Сватово-Кремінна

Триває 542 день повномасштабної війни з російськими окупантами, 18 серпня українські війська продовжували наступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і просунулися в районі Роботиного.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Російські війська 18 серпня вели наступальні дії на рубежі Куп’янськ — Сватове — Кремінна, в районі Бахмута, під Авдіївкою, а також у районі кордону Донецької та Запорізької областей. На окремих ділянках просувалися.

Луганська та Харківська області

Російські війська просунулися лінії Куп’янськ-Сватово-Кремінна. Український Генштаб повідомив, що ворог вів безуспішні наступальні операції біля Синьківки, Кислівки та Білогорівки.

Українські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватово-Кремінна, але не просунулися.

Донецька область

18 серпня українські війська продовжували наступ у районі Бахмута, але за даними аналітиків, не просунулися. Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони продовжили наступальні дії на південь від Бахмута та закріпилися на нових позиціях. Російські джерела стверджували, що їхні війська відбили атаку української бронетехніки за підтримки артилерії біля Кліщіївки.

Російські війська здійснили наземні атаки поблизу Бахмута 18 серпня, але мали успіху. За даними Генштабу України, ворог вів безуспішні наступальні операції на північний захід від Дубово-Василівки, біля Богданівки та Білої Гори.

Українські війська продовжували наступальні дії по лінії Авдіївка-Донецьк, але не просувалися. Генштаб України повідомив, що українські воїни стримують ворога біля Мар’їнки та Красногорівки.

Росіяни також вели наземні атаки у цьому районі, без просування. За даними Генштабу України, окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Кераміка та Новокалинового.

"Південна вісь"

Українські війська 18 серпня просунулися в районі кордону Донецької та Запорізької областей. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 і 18 серпня, показують просування наших військ на південний схід від Урожайного вздовж траси T0518 (Велика Новосілка-Старомлинівка).

Російський військовий блогер стверджував, що українські війська атакували біля Урожайного і просунулися до Керменчика (15 км на південний схід від Великої Новосілки). Російські "військори" повідомляли про продовження бойових дій у Приютного (15 км на південний захід від Великої Новосілки), Урожайного та Заповітного Бажання (12 км на південь від Великої Новосілки).

Окупанти продовжували вести наступальні операції у районі кордону Донецької та Запорізької областей, не просунулися. Генштаб України повідомив, що ворог намагався повернути втрачені позиції біля Урожайного та Новодарівки, але ЗСУ відбили його атаки.

Українські сили продовжували наступальні операції у районі західного кордону Запорізької області та досягли просування. Деякі російські військові блогери стверджували, що українські сили просунулися у північній частині Роботиного.

Один "військор" заявив, що російські війська "тимчасово вийшли" з Роботиного, і стверджував, що бої продовжуються на південь від населеного пункту.

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 та 18 серпня, показують, що українські війська зберігають позиції у північній частині Роботиного. Російські джерела також повідомляли про українські атаки поблизу Новопокровки.

Представник українського Південного оперативного командування Наталія Гуменюк заявила, що Керченський міст досі не може стабільно пропускати транспорт, і що російська влада підтримує спеціальні графіки й час від часу блокує автомобільний та залізничний рух через міст, щоб уникнути його перевантаження.

Як повідомляв "Телеграф", The New York Times, посилаючись на неназваних американських "посадових осіб", поширив інформацію про сумарні втрати української та російської армій за півтора роки повномасштабного вторгнення росії в Україну.