Це вкрай важливо для контрнаступу: у США вже знайшли спосіб, як озброїти ЗСУ до зими

США знову думають про те, як допомогти ЗСУ

У США готові наростити виробництво боєприпасів, які будуть украй необхідні для українських військових.

Як повідомляє The Washington Post, нещодавно у Штатах виділили 44,5 мільярда доларів на виробництво озброєння для України та поповнення своїх запасів. Майже половина, а саме 41% від цієї суми направили на підписання контрактів.

Адміністрація президента США Джо Байдена хоче наголосити на розширенні виробництва 55-мм артилерійських снарядів, які вже десятки років є ключовим озброєнням в арсеналі західних країн і є вкрай важливими для контрнаступу ЗСУ.

За даними видання, вже укладено контракти майже на 2,3 мільярди доларів, щоб обсяг виробництва цих снарядів зріс із 12 до 20 тисяч одиниць на місяць.

У планах адміністрації американського лідера вийти на 28 тисяч снарядів на місяць, щоб до осені 2025 року кількість артилерійських снарядів, що виробляються, досягала одного мільйона на рік.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в США можуть серйозно переглянути обсяги військової допомоги, що виділяється Україні.