Один простий крок, щоб залучити інвестиції в Україну

На тему інвестиційного клімату та важливості прямих інвестицій написана не одна сотня матеріалів про загальні речі і необхідності системних реформ. Звичайно — дуже важливо аби якість системи правосуддя була високої, але ми розуміємо що на це потрібні роки кропіткої роботи. Є речі, які можна зробити тут і зараз аби вже змінити ситуацію. Перше – реальні приклади притягнення до відповідальності тих хто обманював інвесторів, це краща реклама для інвестицій. Друге – забезпечити основу для того, щоб кошти заходили в Україну, а саме запустити реально функціонуючу комісію з цінних паперів.

"Телеграф" на конкретному прикладі покаже з якими проблемами стикається іноземний інвестор та як держава, встановивши чіткі правила та покаравши шахраїв може змінити ситуацію і отримати швидкі результати.

Інвестиції у перспективний ринок України

Ірина Новицька залучала гроші іноземних інвесторів протягом 15 років, не менше половини всіх грошей, а це мільйони доларів, вона привласнила за допомогою групи компаній котрі пов'язані з ТОВ "ГАЛУА ІНВЕСТ" та користуючись слабкістю системи. Починаючи з 2006 року лише один інвестиційний фонд GILLETT HOLDINGS LIMITED з Кіпру перерахував "ГАЛУА ІНВЕСТ" понад 70 млн дол., з котрих приблизно 50% були банально вкрадені.

Ще у березні 2007 року в Україні було зареєстроване ТОВ "Галуа Інвест" (Gallois Invest), котре взяло на себе функції з "допомоги" західним інвесторам у фінансуванні проєктів на перспективному українському ринку.

Так, ще у 2007-у році Серж Уманський, виступаючи від імені інвесторів, що вклали свої кошти у інвестиційний фонд GILLETT HOLDINGS LIMITED обговорює можливості інвестування в Україну з Іриною Новицькою, на той час генеральним директором ТОВ "Компанія з управління активами "ГАЛУА ІНВЕСТ" (наразі є головним бухгалтером компанії).

Ірина Новицька змогла переконати свого співрозмовника у потенціалі високоприбуткового інвестпроєкту із будівництва житлового комплексу на території Миколаєва, та ще декількох, дрібніших проєктів.

За думкою юристів, що представляють інтереси інвесторів GILLETT HOLDINGS LIMITED, задля привласнення коштів їхніх клієнтів було розроблено цілу схему.

Так, для фінансування інвестиційних проєктів в Україні були створені цілий перелік "інвестиційних фондів" – "Фонд інвестування в будівництво -1", "Фонд інвестування в будівництво -2", "Голден", "Рейнбоу" та інші. Усі вони створювалися та керувалися ТОВ "Компанія з управління активами "ГАЛУА ІНВЕСТ".

Як виглядала схема?

Після досягнення домовленостей між Gillett та І. Новицькою, Ірині була видана довіреність на укладення договорів та розпорядження коштами Gillett. Ірина уклала від імені Gillett договори купівлі сертифікатів фондів під управлінням ТОВ КУА Галуа Інвест (з боку Gallois договори підписував заступник І. Новицької). Коли гроші були отримані Gallois, ними розпоряджалася Новицька шляхом передачі позик своїм підконтрольним компаніям. За ці кошти побудована ЖК Миколаївська Ривʼєра (підконтрольними Новицькій компаніями).

Всі побудовані квартири, паркомісця та інше нерухоме майно відчужене. На балансі Gallois та фондів рівнозначних активів або грошових коштів немає. На балансі підконтрольних Ірині компаній залишились декілька недобудованих будинків в ЖК.

Оскільки GILLETT HOLDINGS LIMITED надав Ірині Новицький довіреність на виконання усіх операцій — від відкриття банківських рахунків, до власне керування усіма інвестфондами, вона мало повну змогу розпоряджатися грошима інвесторів. З одним але, задля ефективного використання грошей та інвестицій в українську економіка, а не для власного збагачення.

У 2019 році у інвестори розуміють що їхніми коштами розпоряджаються якось не так. В останньому звіті ТОВ "КУА "ГАЛУА ІНВЕСТ" було витрачено 63 млн 119 тис. дол. Але при цьому вартість активів інвестфондів (нерухомості, цінних паперів, позик наданих третім особам), складає 32 млн 123 тим дол., тобто майже 31 мільйон доларів виявилися "втрачені" за рахунок виведення коштів.

Втім, є й інші підрахунки втрат інвесторів – так, вартість цінних паперів фондів створених ТОВ "КУА "ГАЛУА ІНВЕСТ", але які фактично належать GILLETT HOLDINGS LIMITED складає майже 16 млн дол. Оскільки же "ГАЛУА ІНВЕСТ" придбав цінних паперів фондів на 63 млн 119 тис. дол, то розтрата коштів західних інвесторів налічується 47,1 млн дол.

Як вважають юристи GILLETT HOLDINGS LIMITED виведення коштів, чи то простіше кажучи, їхня крадіжка, здійснювалася під виглядом "позик", консультаційних та аудиторських послуг фірмам, що належали керівництву ТОВ "КУА "ГАЛУА ІНВЕСТ" чи були наближені до нього.

Врешті-решт, по цим оборудкам було відкрито кримінальні провадження КП №12020100000000829 від 09.09.2020 про вчинення злочину теж службовими особами Gallois.

Та КП № 12021000000000923 від 20.07.2021 про шахрайство. У ньому мова йде про заволодіння службовими особами ТОВ "КУА "ГАЛУА ІНВЕСТ" коштами інвесторів шляхом шахрайства – за схожою схемою із "кишеньковими" інвестфондами фірма привласнила кошти за котрі в Києві будували інший житловий комплекс.

Така нахабність навіть привертає увагу дипломатів і топ посадовців.

"Ніхто не може "обійти" систему без наслідків", — каже надзвичайний та повноважний посол Канади, коментуючи одну зі справ.

Що далі?

Україна може змінити своє сприйняття на міжнародній арені: притягувати до відповідальності тих, хто привласнив кошти, які мали працювати на країну та людей, котрі вкладають сюди. І тут справа Ірини Новицької стане показовою. Але є ще одна не вирішена проблема — профільні інституції.

Поки слідство та правоохоронці активно займаються незаконними оборудками ТОВ "КУА "ГАЛУА ІНВЕСТ" та його власників, виникає справедливе питання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. Державного органу, ключовою задачею якого є недопущення таких диких схем.

Але цей захист у Нацкомісії розуміють вельми цікаво – як перелік ризиків для інвесторів, котрі відомі будь-якому більш-менш досвідченому бізнесмену, та списком ризикованих компаній.

Але що робити, якщо інвестор вже втратив гроші? В Нацкомісії пропонують звертатися до них зі зверненнями, проте є одно "але". Згідно із даними відомства, з 2020 року до 2 кварталу 2022 року до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України надійшло 1146 заяв інвесторів про порушення їхніх прав.

Що вийшло з того, абсолютно незрозуміло, адже чиновники відомства відзвітували, що усі ці звернення були опрацьовані, та на них були надані відповіді. Жодних даних про кількість кримінальних справ, штрафи, що були накладені на винних, та прикладів успіху, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України чомусь не оприлюднила. Можливо тому, що не має про що говорити.

За словами експертів, за десятиліття існування в України інституту іноземних інвестицій, в Україні так і не було створено дієвого механізму контролю з боку Комісії з цінних паперів та фондового ринку України за діяльністю закритих фондів під управлінням КУА.

Цей інструмент в руках Уряду. Цей склад Кабміну, а може вже й наступний може достатньо швидко реформувати Комісію, перетворивши її на реально дієвий орган за прикладами європейських країн.

Наявність дієвих правових механізмів та працюючої Комісії надала б змогу зупиняти розтрату коштів, вчасно виявити розтрачені активи та повернути їх в управління фонду, сформованого за кошти інвесторів, що надало б впевненості існуючим та привабливості потенційним інвесторам для роботи в Україні.

Зайвий раз нагадувати чому втрачати гроші ми не можемо — зайве. Інвестиції потрібні вже для відновлення країни.