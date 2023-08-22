"Кожен, хто бачить ветерана, повинен усвідомлювати дві речі": Резніков дав пораду українцям

Кожен має розуміти, що військові виграли для нього час

Українське суспільство може почати віддалятися від військових і в цьому полягає одна з головних небезпек, бо захисники це відчувають. Щоб перемогти російського агресора людям у нашій країні потрібна єдність та підтримка.

За деякий час у кожного серед близьких будуть ветерани, тому підтримка ветеранів та родичів має велике значення. Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков під час свого виступу на VI Міжнародному ветеранському форумі.

"Головне, щоб кожен українець, який бачить ветерана, усвідомлював і відчував дві речі: цей воїн уже пройшов те, що завтра проходитиму я, завтра я буду на його місці. Друге — що він чи вона виграли для мене час. Я тут п’ю каву, або займаюся своєю справою, бо цей хлопець чи дівчина виграли для мене час", — сказав він.

На думку Олексія Резнікова, з появою цього розуміння в українського суспільства, одразу набагато швидше почнуть вирішуватись деякі поточні проблеми й водночас стане менше розмов, що хтось не створений для війни.

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