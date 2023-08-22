"Каждый, кто видит ветерана, должен осознавать две вещи": Резников дал совет украинцам

Каждый должен понимать, что военные выиграли для него время

Украинское общество может начать отдаляться от военных и в этом заключается одна из главных опасностей, потому как защитники чувствуют это. Чтобы победить российского агрессора людям в нашей стране необходимо единство и поддержка.

За некоторое время у каждого среди близких будут ветераны, поэтому поддержка ветеранов и родственников имеет большое значение. Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников, в ходе своего выступления на VI Международном ветеранском форуме.

"Главное, чтобы каждый украинец, видящий ветерана, осознавал и чувствовал две вещи: этот воин уже прошел то, что буду завтра проходить я, завтра я буду на его месте. Второе — что он или она выиграли для меня время. Я тут пью кофе или занимаюсь своим делом, потому что этот парень или девушка выиграли для меня время", — сказал он.

По мнению Алексея Резникова, с появлением этого понимания у украинского общества, сразу намного быстрее начнут решаться некоторые текущие проблемы и в то же время станет меньше разговоров, что кто-то не создан для войны.

Напомним, ранее психотерапевты рассказали "Телеграфу", как семьям военных помочь им после возвращения с фронта. Специалисты назвали десять важных советов.