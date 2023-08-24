Коли медики припинять "реабілітацію" військових у ліжку: уповноважений президента дав відповідь

Для поранених бійців не вистачає місць в лікарнях.

У результаті широкомасштабного вторгнення росії, тисячі українських бійців отримали поранення і травми. Щоб повернутися до нормального життя, вони потребують реабілітації.

Чи здатна впоратись держава із цим завданням? "Телеграф" дізнавався в уповноваженого президента з питань реабілітації учасників бойових дій Вадима Свириденка.

Військовослужбовці занепокоєні питанням, коли закінчиться так звана система "реабілітації у ліжку", коли після загоєння ран бійця переводять у відділення терапії, де він проводить час аналогічно перебуванню в хотселі, поки не потрапить до реабілітаційного центру. Через таку практику втрачається цінний час, який можна було б використати для реабілітації.

"Ми якраз і їздимо по медичних закладах України, щоб ці моменти усунути. Звісно, з бійцем мають працювати ще до того, як він отримає протези, адже реабілітолог працює з м’язами, які не травмовані (за словами військових, щоб навчитися ходити на протезі ноги, потрібно розвинути м’язи спини і торсу. — Ред.)

На сьогодні відпрацьована програма, де лікарі фізичної та реабілітаційної медицини курують бійців, а вже реабілітологи, інструктори мають чітке завдання і працюють з військовими. Та якщо хтось знає випадки, коли відбувається інакше, можна зайти на Facebook "Вадим Свириденко" і написати конкретно, яка це лікарня і ми візьмемо її під контроль", — каже уповноважений президента.

Для ефективнішої допомоги пораненим бійцям в Україні не вистачає центрів реабілітації. Через цю проблему всі клініки та лікарні зайняті травмованими. В деяких регіонах взагалі немає реабілітаційних центрів, наприклад в Закарпатський, Чернівецький областях. Журналісти "Телеграфу" спитали, що потрібно громадам, щоб у кожній області був реабілітаційний центр.

"Звісно, вони потребують грошей, але це не такі великі гроші. Ми розуміємо, що є маленькі територіальні громади, і обговорюємо ці питання, щоб було злиття громад або дотації держави за їхніми запитами", — відповів Вадим Свириденко.

Про інші проблеми в системі реабілітації України читайте в повному матеріалі "Телеграфу" під назвою: "Важливі відповіді щодо реабілітації поранених військових — інтерв'ю з уповноваженим президента"

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