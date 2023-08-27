"Болюче питання для багатьох": Зеленський пояснив, чому Україна не переносить війну в росію

Для багатьох країн питання цілісності кордонів є важливим

Після початку російського вторгнення багато країн світу зайняли бік України, проте до війни на російській території готові далеко не всі з них.

Як розповів президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Наталі Мосейчук, Україна намагається знайти розуміння не лише у тих держав, які стояли на нашому боці від самого початку, а й у тих, що були "майже на історичній дистанції".

За його словами, через війну відбулося зближення з такими країнами, однак є розуміння, що вони перебувають на боці України лише через принцип непорушності кордонів.

"І для них це болюче питання, коли ти заходиш на іншу територію. Розумієте? Вони тому тебе і підтримують. Кажуть, це (порушення територіальної цілісності, ред.) неможливо", — сказав він.

Зеленський підкреслив, що якщо в якийсь момент ухвалить рішення про наступ на територію росії, то він чітко розумітиме, що ці держави його точно в цьому не підтримуватимуть.

Як повідомлялося раніше, проведення нападів на росію не підтримують зокрема США, які надають величезну фінансову та військову підтримку Україні.