"Болезненный вопрос для многих": Зеленский объяснил, почему Украина не переносит войну в россию

Для многих стран вопрос целостности границ является принципиальным

После начала российского вторжения многие страны мира заняли сторону Украины, однако к войне на российской территории готовы далеко не все из них.

Как рассказал президент Владимир Зеленский в интервью Наталье Мосейчук, Украина пытается найти понимание не только у тех государств, которые стояли на нашей стороне с самого начала, но и у тех, что находились "почти на исторической дистанции".

По его словам, из-за войны произошло сближение с такими странами, однако есть понимание, что они находятся на стороне Украины лишь из-за принципа нерушимости границ.

"И для них это болезненный вопрос, когда ты заходишь на другую территорию. Понимаете? Они потому тебя и поддерживают. Говорят, это (нарушение территориальной целостности, — ред) невозможно", — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что если в какой-то момент примет решение о наступлении на территорию россии, то он будет четко понимать, что эти государства его точно в этом поддерживать не станут.

Как сообщалось ранее, проведение нападений на россию не поддерживают в частности США, которые тем не менее оказывают огромную финансовую и военную поддержку Украине.