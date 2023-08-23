В США рассказали, как относятся к атакам беспилотников по москве

В Госдепе подчеркнули, что россия может прекратить войну в любой момент

После информации об очередной атаке БПЛА на москву 23 августа, в Госдепартаменте США заявили, что Штаты "не поощряют и не допускают терактов внутри россии". Подобные заявления звучали и ранее.

Об этом пишет Reuters. В то же время в публикации подчеркивается, что тогда как Украина вынуждена искать способы защититься от рф, сама россия может закончить войну в любое время, просто выведя свои войска из Украины.

Отмечается, что Соединенные Штаты, которые предоставляют Украине огромную помощь в виде оружия и другой военной техники для борьбы с российским вторжением, постоянно заявляли, что не поддерживают "нападения внутри россии". Однако в последние месяцы удары дронов по российской столице участились.

"Украина обычно не комментирует, кто стоит за нападениями на российскую территорию, но, похоже, она активизировала такие рейды после того, как в начале мая над кремлем были уничтожены два беспилотника", — сказано в материале.

Ранее в сети появилась инфографика атак беспилотников по москве. В августе эти атаки стали гораздо более частыми.

Календарь ударов БПЛА по столице рф

Стоит отметить, что как показал опрос, самих россиян удары беспилотниками по москве не очень тревожат. Больше всего уровень тревожности жителей рф поднимался по совсем другому поводу.

Как сообщал "Телеграф", советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что несмотря на то, что на Западе критикуют контрнаступление ВСУ, в США не считают, что война между Украиной и россией зашла в тупик. В то время как российская армия безуспешно пытается атаковать, украинские воины добиваются успехов на юге.