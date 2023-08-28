США дратує тактика України щодо контрнаступу: американський генерал дав критикам пораду

Проведення операції з якнайшвидшого звільнення Мелітополя, як хочуть США, — це очевидний крок, і це, на жаль, розуміють також і окупанти

Американські військові розчаровані тим, як Україна проводить свій контрнаступ, маючи нереалістичні очікування щодо цієї операції, і це можна вважати тривожним знаком. Проте замість того Штатам слід допомогти країні вести війну так, як вона хоче і вважає за потрібне.

Військове керівництво в США хоче, щоб сили були зосереджені на одній ділянці Запорізької області, де головною метою буде прорив позиції ворога та звільнення Мелітополя. Про це в колонці The Wall Street Journal висловив генерал США у відставці і директор Інституту вивчення війни (ISW) Джек Кін.

За його словами, американські чиновники роздратовані тим, що Україна приділяє велику увагу Бахмуту і тримає там велику кількість сил, а не зосереджується на одному напрямку Запорізької області.

Як зазначає директор ISW, в американській армії в сучасних умовах ніхто не розробляв широкомасштабні механізовані операції проти серйозного та боєздатного ворога, який має комплексну оборону. Востаннє це була битва при Меці у Франції у 1944 році, яку очолив генерал Джордж С. Паттон.

Проведення операції з якнайшвидшого звільнення Мелітополя — це очевидний крок, оскільки тоді це зосередить наступальну бойову міць України на найкоротшому шляху до моря. Такий підхід здається цілком обґрунтованим, але проблема в тому, що російські окупанти також так вважають.

У цьому напрямку, як зазначає Кін, загарбники розмістили сильні оборонні сили. Окопались і всипали землю мінами. При цьому їх найкращі пілоти, які керують сучасними ударними вертольотами, розміщені в цьому районі та готові до наступу. Вже протягом року окупанти закріплюються не лише у Мелітополі, а й у важливому з погляду географії та логістики сусідньому місті Токмак.

Останнім часом ЗСУ досягли на цьому напрямі важливих успіхів. Але попри це, США приділяють більше уваги тому, що Україна докладає великих зусиль для звільнення Бахмута. Це, на думку Кіна, дратує американських чиновників найбільше. Вони, найімовірніше, хочуть, щоб Україна зосередилася саме на Мелітополі.

Генерал вважає, що така порада є військовою недбалістю. Добре продумані механізовані кампанії практично завжди просуваються в декількох напрямках, а не в одному. Саме так воювали американці, німці та СРСР воювали у Другій світовій війні.

Просування вздовж однієї осі дозволяє ворогові сконцентруватися на зупинці цього просування. Тобто, загарбники одразу перекинули б усі сили на цей напрямок, щоб зупинити наступ. І хоча росіяни перекинули частину сил на Запорізький напрям, але водночас вони залишили додаткові підкріплення на інших ділянках, бо атаки відбуваються по всій лінії фронту. Просування України на схід змусило супротивника залучити резерви.

Також експерт вважає, що саме собою звільнення Мелітополя не означає перемогу у війні. Вимоги, щоб Україна зосередила всі сили на цьому напрямку, із попередженнями, що Захід не поповнюватиме запаси для майбутніх операцій, дозволяють припустити, що деякі з тих, хто критикує контрнаступ, несерйозно ставляться до допомоги Україні.

Для США важливо, щоб Україна звільнила всі свої території від російської окупації. У такому разі, як зазначає Кін, Штатам необхідно припинити критикувати дії та ходи України в наступі, а натомість підтримати її та допомогти якнайшвидше досягти цих цілей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що секретар РНБО Олексій Данилов оцінив ризики того, що США можуть скоротити військову допомогу Україні через повільні темпи контрнаступу і висловив чітку позицію.