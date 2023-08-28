Таки довели? "Телеграф" дізнався нові подробиці у справі про самогубство полковника СБУ

На жаль, це не поодинокий випадок

Між полковником СБУ Дмитром Бакаєвим, який застрелився в Києві, і його керівництвом можливо справді існував конфлікт із його безпосереднім керівником. Він також має звання полковника.

Про це "Телеграфу" розповіло поінформоване джерело у СБУ. За його словами, останній працює на цій посаді вже 15 років і не виключено, що через низку факторів цього керівника просто "поплавило".

"Він багато кого несправедливо познімав, а до підлеглих ставився, як до порожнього місця. Можливо, і у цьому випадку довів Дмитра Бакаєва до самогубства. Цього керівника як мінімум потрібно знімати, розжалувати. А після цього випадку потрібно по всій Службі провести перевірки на подібний деструктив", — розповів співрозмовник "Телеграфу", додавши, що на жаль, це не поодинокий випадок.

За його інформацією, "щось схоже" було кілька років тому в одному із регіонів.

"А зараз іще додається втома через війну, багато професійних співробітників працюють на межі, — продовжує він. — Як варіант: повернути в СБУ практику, яка існувала в попередні часи, коли на керівній посаді співробітник працював 5 років, після чого цього його примусово переміщували на рівнозначну посаду. Адже, якщо такий керівник працював більше, вже існували робочі, кадрові, корупційні та інші ризики. Зараз після цього випадку варто посилити увагу до кадрової роботи, щоб люди (інші співробітники) росли і ходили на роботу замотивовані, а не стикалася з усілякими непорозуміннями та постійним пресингом з боку своїх керівників".

Нагадаємо, що раніше джерела "Телегрфа" в СБУ повідомили, що 25 серпня у своєму робочому кабінеті застрелився полковник Служби безпеки України Дмитро Бакаєв. Він працював заступником начальника управління спецзв’язку. Поруч із його трупом було виявлено передсмертну записку, в якій він пояснює своє рішення тиском з боку керівництва.

Раніше ми писали про те, що у Львові 18-річний курсант застрелився з автомата.