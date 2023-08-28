Таки довели? "Телеграф" узнал новые подробности в деле о самоубийстве полковника СБУ

К сожалению, это не единичный случай

Между полковником СБУ Дмитрием Бакаевым, который застрелился в Киеве, и его руководством возможно действительно существовал конфликт с его непосредственным руководителем. Он также имеет звание полковника.

Об этом "Телеграфу" рассказал проинформированный источник в СБУ. По его словам, последний работает на этом посту уже 15 лет и не исключено, что из-за ряда факторов этого руководителя просто "поплавило".

"Он многих несправедливо снял, а к подчиненным относился, как к пустому месту. Возможно, и в этом случае Дмитрия Бакаева довел до самоубийства. Этого руководителя как минимум нужно снимать, разжаловать. А после этого случая нужно по всей Службе провести проверки на подобный деструктив", — рассказал собеседник "Телеграфа", добавив, что, к сожалению, это не единичный случай.

По его информации, "что-то похожее" было несколько лет назад в одном из регионов.

"А сейчас еще прибавляется усталость из-за войны, многие профессиональные сотрудники работают на грани, — продолжает он. — Как вариант: вернуть в СБУ практику, которая существовала в предыдущие времена, когда в руководящей должности сотрудник работал 5 лет, после чего его принудительно перемещали на равнозначную должность. Ведь если такой руководитель работал больше, уже существовали рабочие, кадровые, коррупционные и другие риски. Сейчас после этого случая следует усилить внимание к кадровой работе, чтобы люди (другие сотрудники) росли и ходили на работу мотивированы, а не сталкивались со всяческими недоразумениями и постоянным прессингом со стороны своих руководителей".

Напомним, что ранее источники "Телегрфа" в СБУ сообщили, что 25 августа в своем рабочем кабинете застрелился полковник Службы безопасности Украины Дмитрий Бакаев. Он работал заместителем начальника управления спецсвязи. Рядом с его трупом была обнаружена предсмертная записка, в которой он объясняет свое решение давлением со стороны руководства.

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