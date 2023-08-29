Прямо зараз йде просування ЗСУ: військові повідомляють про успіхи на півдні

Сили оборони України після прориву першої лінії оборони росіян на Запорізькому напрямі успішно продовжили атакувати. Росіяни не в змозі протистояти натиску і змушені відступати.

Про це повідомила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. За її словами, росіянам уже не вдасться закріпити надірвану оборону.

"Коли зараз йде безпосереднє просування наших військ, у ворога вже немає шансів закріпити ту надірвану оборону. Тому через деякий час вона опиняється у статусі "проривна". Тобто просування наших військ очевидне у географії. Воно демонструє, що безпосередньо сили противника відступають", – сказала Наталя Гуменюк.

Вона додала, що кожен населений пункт, який звільняється, це не лише звільнення людей та територій від російських загарбників, а й шанс закріпитись, створити нові оборонні рубежі.

На карті порталу DeepState видно, що ЗСУ просуваються на схід від нещодавно звільненого Роботіне у бік населеного пункту Вербове. На порталі, який оперативно оновлює дані з фронту, частина територій більше не забарвлена у червоний колір, але має статус "невідомої".

Крім того, в мережі з'являються новини та з іншого напрямку. ЗСУ могли форсувати Дніпро та зайти на лівий берег Херсона — у Telegram-каналах публікують відео підняття українського прапора у районі Антонівського мосту. У відео один із воїнів згадує "Наїрі", а точніше те, що від нього залишилося — це кафе на лівому березі Дніпра неподалік населеного пункту Дачі. Два воїни почепили прапор на флагшток із гербом та підняли його під гімн України. Наразі офіційної інформації про те, що ЗСУ зайшли на лівий берег Дніпра, немає.

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