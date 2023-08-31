"Бумеранг полетить назад до рф": в Україні шквал виробництва БПЛА, скільки вже в розробці

Україна виростила цілу стартап-культуру з компаній, які розробляють дрони

На початку літа Україна вперше застосувала свій БПЛА на відстань 1000 кілометрів. Але, як виявилось, наша оборонка зараз розробляє далеко не одну модель такої зброї.

За даними The New York Times, яка посилається на власні джерела, зараз в Україні розробляється близько 5-6 моделей дальнобійних дронів з дальністю польоту до 1000 кілометрів. За словами колишнього секретаря Ради національної безпеки та оборони Данилюка, наразі спостерігається шквал експериментів українських виробників безпілотників.

"Вони запустили бумеранг, і він полетить назад до них. росіяни — не лише у Кремлі, не лише на кордоні з Україною — усі росіяни мають розуміти, що йде війна", — зазначив він.

У матеріалі йдеться, що для досягнення своєї мети наша країна виростила цілу стартап-культуру з десятків крихітних компаній, які експериментують з новими розробками.

"Ми є свідками абсолютно нового типу війни, можливо навіть нової теорії війни з використанням безпілотників", — заявив в інтерв’ю колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк і додав, що "Недорогий дрон може вразити дуже дорогий об’єкт".

Міністр також заявив, що те, що ми бачимо зараз - "це перші, ранні пташки можливості завдання ударів углиб росії".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні тестують підводний потужний дрон.