Перевірка лічильників води, тепла, газу та електроенергії – що потрібно знати кожному

В яких областях проводиться перевірка та хто має право не платити?

В Україні перевірки лічильників були припинені у зв’язку з війною. Пізніше перевірки відновили відповідно до Постанови Кабміну № 440 від 7 квітня 2023 року, яка набула чинності у червні.

Пізніше, відповідно до Постанови Кабміну № 440 від 7 квітня 2023 року, яка набула чинності у червні, перевірки відновили.

Влітку 2023 року повернули правила повірки лічильників, які діяли до повномасштабного вторгнення рф (до цього процедура була необов'язковою). У тому числі це стосується лічильників води. На відміну від лічильників газу, де періодичну повірку завжди оплачує облгаз, за аналогічну процедуру з водяними приладами обліку може платити і споживач, пише Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

Перевірка приладів обліку проводиться на всій території країни, крім:

— окупованих населених пунктів;

— територій, де ведуться бойові дії або є можливими бойові дії.

Якщо споживач з якихось причин відмовить комунальникам у перевірці приладу обліку, оплату нараховуватимуть за нормативами, а не за фактичним споживанням.

Хто має право не платити за комуналку

Не платити за житлово-комунальні послуги можуть усі громадяни, які понад 30 днів не жили у своїй квартирі чи будинку. Ця норма, закріплена в 7 статті Закону Про житлово-комунальні послуги і діяла задовго до введення в Україні воєнного стану.

Громадяни, які скористаються цим правом, можуть розраховувати, що постачальник послуг зробить перерахунок. Тоді оплату спишуть або буде переплата. Для цього потрібно звернутися із заявою до постачальника і надати довідку про відсутність у своїй оселі.

Не платити за всі послуги споживач не може, навіть якщо він понад 30 днів відсутній за місцем проживання. Платити доведеться за опалення та управління багатоквартирним будинком, тобто за послуги, що надаються централізовано. Якщо у квартирі встановлені лічильники, нарахування відбуватиметься на підставі їхніх показників.

Раніше "Телегаф" писав, чи можна повірити лічильник газу без його зняття: експерт дала чітку відповідь.