Наші воїни просуваються на півдні, окупанти зазнають великих втрат: в ISW дали прогноз

Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках

Триває 560-й день повномасштабної війни з російськими окупантами. Наші воїни продовжують наступ на заході Запорізької області, просунулися у напрямку Роботино — Новопрокопівка на південь від Оріхова.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Геолокаційні кадри, опубліковані 5 вересня, показують, що російські війська завдають ударів по українських позиціях на північний захід та захід від Роботиного. Це свідчить про те, що українські війська просунулися у цьому районі.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 5 вересня, показують, що українські сили також просунулися на південь від Роботиного та на південний захід від Вербового (приблизно 10 км на схід від Роботиного). Це демонструє просування української армії вздовж лінії російських укріплень, яка йде до населеного пункту. Українські військові джерела також підтвердили, що українські сили мають успіх на напрямках Роботино — Новопрокопівка (на південь від Оріхова).

Ситуація на Південному фронті на карті ISW

На думку аналітиків ISW, український контрнаступ у районі кордону Донецької та Запорізької областей може скувати частини 7-ї гвардійської гірської повітряно-десантної дивізії (ВДВ) рф та не дати їм передислокуватися на критичні ділянки фронту на заході Запорізької області.

Один із російських військових блогерів, 5 вересня опублікував аудіозапис нібито від солдата 247-го полку ВДВ Росії. Солдат стверджує, що він має винести тіла російських військовослужбовців поблизу Старомайорського, оскільки російське командування цим не займається. Окупант також заявив, що його підрозділ втратив 49 людей убитими лише за один день боїв.

Як пояснюють фахівці Інституту вивчення війни, слова цього російського військовослужбовця підтверджують, що підрозділи 247 полку окупантів продовжують оборонятися в районі Заходу Донецької та Сходу Запорізької областей, попри заяви відомого російського джерела наприкінці серпня, що деякі підрозділи воюють в районі Роботиного. Раніше ISW зазначав, що підрозділи 108-го полку ВДВ та 56-го полку ВДВ – двох інших полків, що входять до складу 7-ї дивізії ВДВ – передислокувалися до району Роботиного.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Наші воїни просунулися у напрямку Роботино-Новопрокопка, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневої поразки артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку наші війська ведуть наступальні дії на південь від Бахмута. Ворог зазнає значних втрат у особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви.

Як розповідав "Телеграф", українська легка піхота подолала протитанкові рови та загородження "зуби дракона" на заході Запорізької області. Також наші воїни просунулися далі в серію підготовлених російських оборонних позицій уздовж дороги, що йде на північний захід від Вербового.