"Залишилось 6-7 тижнів": у США насторожили прогнозом щодо контрнаступу ЗСУ

Увага Штатів вже звернена на наступний бойовий сезон

До кінця 2023 ймовірність прориву всієї оборони російських окупантів на півдні дорівнює приблизно 40-50%. Обмежені боєприпаси та погіршення погоди також відіграють у цьому негативну роль.

Про це пише The Economist, цитуючи директора з аналізу Агентства військової розвідки Пентагону (DIA) Трента Мола. За його словами, увагу США вже звернено на наступний бойовий сезон.

"Якщо Україна зможе розширити фронт навколо Роботиного, утримати свої позиції й продовжувати приплив боєприпасів, то вона матиме хороші можливості для нового ривка у 2024 році", — сказав він.

При цьому Трент Мол наголошує, що американські та українські офіційні особи не змогли оцінити глибину оборони росії й те, наскільки її складно буде пробити бронетехнікою.

Також, на думку неназваного представника адміністрації Байдена, Україні лишилося близько 6-7 тижнів на проведення контрнаступу. При цьому в керівництві Штатів є деякі розбіжності щодо того, яких результатів можна досягти за цей час.

Дехто вважає, що українська армія кинула в бій більшу частину своїх резервів ще до прориву другої лінії оборони, а також зазнала тяжких втрат при спробі прориву. У зв’язку з цим, на їхню думку, вона нібито навряд чи зможе зайти далеко.

"Якщо ви подивіться на поле бою через п’ять років, воно може виглядати багато в чому схожим", — каже представник американської розвідки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський не відкидає того, що війна може завершитися вже до кінця 2023 року.