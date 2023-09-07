Нова кількість жертв і не тільки: що відомо про наслідки удару по Костянтинівці, фото

Відомо про десятки постраждалих

Внаслідок ворожого удару по Костянтинівці Краматорського району Донецької області загинули 16 людей. Спочатку була інформація про загибель 17 мирних мешканців.

Уточнені дані про трагедію в ефірі телемарафону озвучила начальниця відділу комунікації поліції Донецької області Олександра Гаврилко. Вона додала, що у поліції не розглядають версію з ударом по місту з артилерії.

"Станом на зараз — 16 тіл загиблих людей і 33 поранених. Спочатку була інформація про 17 загиблих. Коли ми провели ретельний візуальний огляд останків тіл, ми встановили, що вони належать 16 особам. Зараз уже майже всі ідентифіковані, знайдені родичі, відібрані ДНК загиблих та їхніх родичів", — уточнила вона.

Станом на ранок не вдалося ідентифікувати тіло одного із загиблих. Речник поліції додала, що на місці трагедії проводиться експертиза.

"Можу сказати, що є кілька версій щодо типу озброєння. Артилерію ми поки що виключаємо, хоча спочатку ми надавали інформацію про артобстріл. Є кілька версій. Точна інформація буде пізніше", — сказала вона.

Зазначимо, що про удар з артилерії говорив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні в день трагедії.

У той же час "Суспільне" пише, що з самого ранку на місці прильоту працюють рятувальники. Також тут знаходяться власники торгових точок.

"За даними міської військової адміністрації до ранку 7 вересня, ударом армії рф 6 вересня пошкоджено 27 різних об’єктів", — зазначають журналісти.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 2 вересня окупанти вдарили з артилерії по Краматорську.