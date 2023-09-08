Британія знайшла ще один спосіб натиснути на путіна

Прем’єр Британії вперше на посаді поїде на батьківщину

Індія може допомогти у питанні припинення війни в Україні. Керівництво країни має закликати росію до відповідальності за повномасштабне вторгнення.

Про це пише FT. Дані питання прем’єр Британії Ріші Сунак має намір порушити на зустрічі з індійським колегою Нарендрою Моді.

Переговори сторін відбудуться на саміті G20 у Нью-Делі. Видання звертає увагу на те, що Сунак є першим британським прем’єром індійського походження. З моменту вступу на посаду він ще не їздив до себе на батьківщину.

За даними джерела, під час переговорів Сунак заохочуватиме Моді до більш активного дипломатичного підходу щодо завершення війни в Україні.

Як заявив речник прем’єр-міністра Британії, він збирається максимально продемонструвати підтримку Києва з боку Великобританії в ході саміту. Він додав, що Індія є найбільшою демократією світу і вона має відіграти "важливу роль у викритті нападу росії на права людини та саму демократію".

Водночас видання сумнівається, що уряд Індії займе рішучу позицію проти окупантів.

Нагадаємо, що індійська влада дотримується нейтральної позиції щодо всього, що відбувається в Україні.

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