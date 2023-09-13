ATACMS для України все ближче: Пентагон та Держдеп дали рекомендації Байдену

Розмови про передачу ракет зараз активні, як ніколи раніше

Питання постачання Україні американських далекобійних ракет ATACMS зрушило з мертвої точки і швидше за все найближчим часом ЗСУ все ж таки зможуть порадувати окупантів новими "подарунки".

Як повідомляє CNN з посиланням на свої джерела, розмови про передачу цього типу озброєння помітно активізувалися в керівництві США в останні тижні.

При цьому очікується, що президент США Джо Байден ухвалить рішення про відправку перших ATACMS до України незабаром, оскільки це вже рекомендували Державний департамент та Пентагон.

Хоча остаточного рішення ще не ухвалено, але один із чиновників повідомив, що "зараз ймовірність того, що це станеться, набагато вища, ніж раніше".

Однією з причин, через які США гальмували питання відправлення цих ракет, полягало в побоюваннях, що Україна почне застосовувати їх проти російської території і тим самим призведе до ескалації. Однак тепер у США побачили, що інші зразки їхнього озброєння застосовувалися лише проти цілей на окупованих територіях, а тому побоювання значно вщухли.

Зазначається, що для ударів углиб території росії Україна зазвичай використовує зброю власного виробництва.

Наприклад, через брак далекобійної зброї ЗСУ були змушені шукати альтернативні способи вражати цілі в глибоких тилах росіян. Для цього навіть переробили деяку частину протикорабельних ракет "Нептун".