Блискуча робота ЗСУ: стало відомо про нові успіхи української армії

Ворог зазнає значних втрат як у живій силі, так і в техніці

Українські військові під час проведення контрнаступу продовжують досягати успіхів на фронті. На деяких ділянках вони тримають оборону, а на деяких проводять штурмові дії, змушуючи противника відходити з зайнятих позицій.

Частковий успіх воїнів ЗСУ відзначається у районі Кліщіївки Донецької області. Захисники завдають ворогові значних втрат у живій силі та техніці. Про це йдеться у свіжому зведенні Генштабу від 13 вересня.

Неподалік Авдіївки та Мар’їнки російські окупанти намагаються витіснити наші підрозділи з позицій. Лише за останню добу було близько 20 невдалих спроб.

"Крім того, всі атаки ворога в районах Новомихайлівки Донецької області та південніше Новодарівки Запорізької області обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Водночас, на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямах Сили оборони продовжують утримувати тиснути на ворога, проводити штурмові дії та відвойовувати нашу землю", — йдеться у повідомленні.

На Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник не залишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України біля Оріхово-Васильівки.

Наступальна операція Сил оборони триває на Мелітопольському напрямку. Воїни завдають ворогові значних втрат у живій силі та техніки і змушують противника відходити. Внаслідок штурмових дій наші військові мають частковий успіх у районі Роботино Запорізької області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що заступник Міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про успіхи українських військових на фронті. За її словами, просування наших захисників відбувається одразу на трьох напрямках.