Не поставили озброєння та не повернули гроші: Україна подала до суду на європейські компанії

Раніше наша країна вже виграла справу проти одного неназваного іноземного постачальника

Україна подала до суду дві європейські військові компанії. Причиною стало невиконання контрактів на постачання озброєння чи відсутність пропозицій щодо відшкодування коштів, сплачених Києвом за забезпечення угод.

Про це повідомляє Newsweek. Видання посилається на інформацію від Міноборони України.

Шість іноземних компаній, дві з яких американські, "не повністю або частково не виконали своїх зобов’язань за деякими контрактами, але здійснили часткове постачання або повністю повернули кошти". Водночас дві європейські компанії не поставили товар і не повернули авансовий платіж. Щодо цих постачальників вживаються юридичні заходи. Раніше Україна вже виграла справу проти одного неназваного іноземного постачальника.

У Міноборони України не стали називати компанії, проти яких подано позови. Своє рішення у відомстві пояснили тим, що це може спричинити труднощі в іноземних постачальників під час виконання своїх зобов’язань. Йтиметься про укладення майбутніх угод на закупівлю озброєння та військової техніки в країнах, що нейтрально ставляться до постачання озброєнь в Україну.

"Таких фірм багато, і, на жаль, не всі з них, навіть впливові гравці ринку, змогли виконати підписані контракти. Є також українські фірми, які не забезпечили обіцяні поставки, й американські", — описав ситуацію Олексій Резніков, який тоді ще обіймав посаду міністра оборони.

Як писав "Телеграф", президент України Володимир Зеленський повідомив, що союзники України стали повільніше постачати військову допомогу Силам оборони, через що знизився темп бойових дій. Щоб контрнаступ йшов швидше, Україна потребує безперебійної та оперативної підтримки Заходу та Європи.