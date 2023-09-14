Не поставили вооружение и не вернули деньги: Украина подала в суд на европейские компании

Ранее наша страна уже выиграла дело против одного неназванного иностранного поставщика

Украина подала в суд на две европейские военные компании. Причиной стало невыполнение контрактов на поставку вооружения или отсутствие предложений о возмещении средств, уплаченных Киевом за обеспечение сделок.

Об этом сообщает Newsweek. Издание ссылается на информацию от Минобороны Украины.

Шесть иностранных компаний, две из которых американские, "не полностью или частично не выполнили свои обязательства по некоторым контрактам, но произвели частичную поставку или полностью вернули средства". В то же время, две европейские компании не поставили товар и не вернули авансовый платеж. В отношении этих поставщиков принимаются юридические меры. Ранее Украина уже выиграла дело против одного неназванного иностранного поставщика.

В Минобороны Украины не стали называть компании, против которых поданы иски. Свое решение в ведомстве объяснили тем, что это может вызвать трудности у иностранных поставщиков при выполнении своих обязательств. Речь может идти о заключении будущих соглашений на закупку вооружения и военной техники в странах, нейтрально относящихся к поставкам вооружений в Украину.

"Таких фирм много, и, к сожалению, не все из них, даже влиятельные игроки рынка, смогли выполнить подписанные контракты. Есть также украинские фирмы, которые не поставили обещанные поставки, и американские", — описал ситуацию Алексей Резников, который тогда еще занимал пост министра обороны.

Как писал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что союзники Украины стали медленнее поставлять военную помощь Силам обороны, из-за чего снизился темп боевых действий. Чтобы контрнаступление шло быстрее, Украина нуждается в бесперебойной и оперативной поддержке Запада и Европы.