"Поставки оружия замедляются": Зеленский сделал тревожное заявление

Украина несет потери, но Запад может это предотвратить

Союзники Украины стали медленнее вводить санкции против россии и поставлять военную помощь Силам обороны, из-за чего снизился темп боевых действий. Чтобы контрнаступление шло быстрее, Украина нуждается в бесперебойной и оперативной поддержке Запада и Европы.

Об этом заявил Владимир Зеленский на 18-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии. Глава украинского государства также напомнил, что ВСУ по-прежнему нуждаются в истребителях.

"Замедляется война. Это есть, мы это признаем. Усложняются и замедляются все процессы: от санкций до предоставления оружия. Когда некоторые партнеры говорят: так что там с контрнаступлением, когда будет следующий шаг? Мой ответ: на сегодняшний день наши шаги наверняка быстрее, чем новые санкционные пакеты", – сказал президент.

Владимир Зеленский призвал союзников передать Украине больше оружия для того, чтобы контрнаступление продвигалось быстрее и лучше. Особенно Силы обороны нуждаются в истребителях. Глава государства отметил, что каждый освобожденный метр территорий — это человеческая жизнь, и Украина ежедневно несет потери. Если на земле Силы обороны прорывают рубежи россиян и противник отходит, то в небе ситуация обстоит иначе.

"Если в небе нас нет, а россия есть, они останавливают нас с неба. Останавливают наше контрнаступление", – заявил Владимир Зеленский, призвав союзников передать Украине как можно скорее боевые самолеты.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что США за последние два дня трижды объявляли о помощи Украине. Пентагон 6 сентября одобрил передачу снарядов с обеденным ураном и других боеприпасов на 175 млн долларов. После чего в тот же день Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна выделяет пакет помощи на 1 млрд долларов. А 7 сентября стало известно, что Минобороны США одобрили еще один пакет военной помощи на 600 млн долларов, чтобы усилить украинскую ПВО.