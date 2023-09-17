"Ми маємо готуватися до..." Столтенберг зробив тривожну заяву про війну в Україні

росія не повинна мати жодних шансів зробити "перепочинок", щоб потім з новими силами атакувати Україну

Більшість війн продовжуються довше, ніж очікувалося, коли вони тільки розпочинаються і повномасштабна війна в Україні не стала винятком. Найближчим часом ця боротьба не завершиться і людям варто готуватись до тривалої війни.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив в інтерв’ю для німецької медіагрупи Funke. За його словами, всі хотіли б швидкого миру, але в цьому випадку українці не можуть припинити боротьбу, оскільки це означатиме перемогу країни-агресора.

"Ми маємо визнати: якщо президент Зеленський та українці перестануть воювати, їхні країни більше не буде... Якщо президент путін і росія складуть зброю, у нас буде мир", — сказав він.

Столтенберг вважає, що бойові дії в Україні значно затягнеться, як відбувалося з багатьма війнами.

"Тому ми маємо готуватися до тривалої війни в Україні", — зазначив генсек НАТО.

Також він вважає, що росія не повинна мати жодних шансів зробити "перепочинок", щоб потім з новими силами атакувати Україну.

"Мирна угода не повинна служити для Росії перепочинком, щоб вона потім знову напала. Ми не можемо більше дозволити росії ставити під загрозу безпеку в Європі", — підкреслив Єнс Столтенберг.

В Альянсі, за його словами, прагнуть "швидкого світу", проте не ціною зникнення України. Водночас генсек висловив свою думку, що рано чи пізно Україна все ж таки стане частиною НАТО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський припустився завершення війни вже до кінця 2023 року. Він назвав фактори, які можуть вплинути на це.