Мережа інтим-бутіків No Taboo до кінця року сплатить 7,8 млн грн податків за працівників – власниця бренду

Обвинувачення податкової в ухиленні від сплати податків не має підстав

No Taboo податки

За 2023 рік мережа секс-шопів сплатить за робочі місця 7,8 млн грн. Про це "Бізнес Телеграфу" повідомила її власниця Анжела Запорожець.

"У серпні тільки за працівників ми перерахували до бюджетів понад 700 тис. грн. Отже, за рік компанія не лише надасть українцям робочі місця, а й сплатить за них 7,8 млн грн", – зазначає підприємиця.

Також пані Запорожець повідомила, що її компанія працевлаштувала 150 осіб: "Всі вони офіційно оформлені, й ми регулярно сплачуємо за них податки".

No taboo дохід не приховує

Мережу магазинів інтимних товарів нещодавно перевіряла податкова.

"Ми успішно пройшли цю перевірку, були призначені незначні штрафи – від 340 до 1000 грн за відсутність РРО (реєстраторів розрахункових операцій. – Авт.) із вимогою встановити їх до жовтня цього року. Тут все справедливо", – ділиться Анжела Запорожець.

Вона пояснила, що після того як бізнес довелося релокували з Києва до Львова, а потім знову повертати магазини до столиці, компанія не встигла своєчасно оплатити ліцензію на встановлення РРО.

"Враховуючи, що ми втратили офіс – він згорів у березні 2022 року разом із цією апаратурою, – нам довелося відновлювали всю базу по торговельних точках, котрі ми вивезли на початку війни з Києва до Львова, а згодом повернули назад. Це забрало багато часу. Але при перевірці ми підтвердили рахунками, що ліцензії на РРО були придбані. Перевіряльники взяли це до уваги й врахували", – розповідає власниця секс-шопів.

Нагадаємо, що в липні голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев звинуватив компанію у приховуванні від оподаткування виторгу у 230 тис. дол. щомісяця та в тому, що персонал офіційно не працевлаштований.

У процесі перевірки податкова з’ясувала, що мережа інтим-бутіків No Taboo реалізує сертифіковані розмитнені товари, придбані на території України та Європи.