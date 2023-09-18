Сеть интим-бутиков No Taboo до конца года уплатит 7,8 млн грн налогов за работников – владелица бренда

Обвинение налоговой в уклонении от уплаты налогов не имеет оснований

No Taboo налоги

За 2023 год сеть секс-шопов заплатит за рабочие места 7,8 млн грн. Об этом "Бизнес Телеграфу" сообщила ее владелица Анжела Запорожец.

"В августе только за работников мы перечислили в бюджеты более 700 тыс. грн. Следовательно, за год компания не только предоставит украинцам рабочие места, но и заплатит за них 7,8 млн грн", – отмечает предприниматель.

Также Запорожец сообщила, что ее компания трудоустроила 150 человек: "Все они официально оформлены, и мы регулярно платим за них налоги".

No taboo доход не скрывает

Сеть магазинов интимных товаров недавно проверяла налоговая.

"Мы успешно прошли эту проверку, были назначены незначительные штрафы – от 340 до 1000 грн. за отсутствие РРО (регистраторов расчетных операций. – Авт.) с требованием установить их до октября этого года. Здесь все справедливо", – делится Анжела Запорожец.

Она пояснила, что после того, как бизнес пришлось релоцировать из Киева во Львов, а затем снова возвращать магазины в столицу, компания не успела своевременно оплатить лицензию на установку РРО.

"Учитывая, что мы потеряли офис – он сгорел в марте 2022 года вместе с этой аппаратурой, – нам пришлось восстанавливать всю базу по торговым точкам, которые мы вывезли в начале войны из Киева во Львов, а впоследствии вернули назад. Это отняло много времени. Но при проверке мы подтвердили счетами, что лицензии на РРО были приобретены. Проверяющие приняли это во внимание и учли", – рассказывает владелица секс-шопов.

Напомним, что в июле глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев обвинил компанию в сокрытии от налогообложения выручки в 230 тыс. дол. ежемесячно и в том, что персонал официально не трудоустроен.

В ходе проверки налоговая выяснила, что сеть интим-бутиков No Taboo реализует сертифицированные растаможенные товары, приобретенные на территории Украины и Европы.